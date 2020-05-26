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"Хамерман знищує віруси" показали live-клип на песню "Жіночка з усами" (Видео)

"Хамерман знищує віруси" показали live-клип на песню "Жіночка з усами" (Видео)
18:02 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Группа"Хамерман знищує віруси" опубликовал на своем Youtube-канале live-клип.

Украинский дуэт "Хамерман знищує віруси" опубликовал на своем Youtube-канале live-клип на редкую песню "Жіночка з усами".

Трек вышел в 1997 году и сейчас на концертах группы не исполняется.

За основу видео музыканты взяли фрагмент стрима "ХЗВ-гараж", посвященного тому, как музыканты выживали в девяностые годы в родных Сумах. Живое видео со всеми недостатками и артефактами онлайн-эфира дополнили винтажными визуальными эффектами.

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Напомним, ранее "Хамерман знищує віруси" анонсировали выход фортепианного альбома. В пластинку войдет 9 песен, исполненных под аккомпанемент пианистки Александры Морозовой.

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Клип, Хамерман Знищує Віруси, Жіночка з усами.
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