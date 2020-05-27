Лана Дель Рей раскрыла название своего нового альбома

Американская певица Лана Дель Рей раскрыла название своего седьмого студийного альбома.
Как рассказала артистка в своем Instagram, пластинка получит название Chemtrails Over The Country Club, а ее релиз запланирован на 5 сентября 2020 года.
Ранее была информация, что альбом будет называться White Hot Forever.
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Лана Дель Рей также опубликовала аудиозапись своего стихотворения Patent Leather Do-Over, вдохновленного романом Сильвии Плат "Под стеклянным колпаком" (1963).
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Стихотворение войдет в сборник певицы Behind the iron gates - insights from an institution, выход которого ожидается в марте 2021 года.