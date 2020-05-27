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Лана Дель Рей раскрыла название своего нового альбома

Лана Дель Рей раскрыла название своего нового альбома
19:21 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:Релиз пластинки запланирован на 5 сентября 2020 года.

Американская певица Лана Дель Рей раскрыла название своего седьмого студийного альбома.

Как рассказала артистка в своем Instagram, пластинка получит название Chemtrails Over The Country Club, а ее релиз запланирован на 5 сентября 2020 года.

Ранее была информация, что альбом будет называться White Hot Forever.

 
 
 
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Лана Дель Рей также опубликовала аудиозапись своего стихотворения Patent Leather Do-Over, вдохновленного романом Сильвии Плат "Под стеклянным колпаком" (1963).

 
 
 
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Стихотворение войдет в сборник певицы Behind the iron gates - insights from an institution, выход которого ожидается в марте 2021 года.

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Все по теме:

Лана Дель Рей, Альбом, Дата, Chemtrails Over The Country Club.
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