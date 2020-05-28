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Вертикальный концерт: Green Grey готовят что-то необычное

Вертикальный концерт: Green Grey готовят что-то необычное
19:12 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Green Grey решили организовать концерт необычного формата в честь 28-летия группы.

7 июня украинская группа Green Grey проведет первый в мире перформанс в новых условиях - вертикальный концерт. Инициаторами этой идеи стали участники группы во главе с Dizel, которые решили организовать такой концерт в честь 28-летия группы.

Концерт пройдет на территории киевского отеля Bratislava, начало в 20:00.

Вертикальный концерт - это формат, где сцена будет расположена на крыше соседнего корпуса гостиницы, а зрители смогут смотреть его с балконов номеров, соблюдая все правила карантина (группы людей не более четырех человек и дистанция в 1,5 м). При создании сцены будут использованы новейшие технологии - напольный 3D мапинг, изображающий стихии - огонь и воду.

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"Когда мы стояли у отеля "Братислава", нас осенило - это же настоящий концерт-холл в современных условиях: 160 VIP-лож примерно на 600 человек. Я думаю, что на сегодняшний день это прекрасный выход из ситуации с невозможностью проводить концерты. Как только эта идея пришла нам в голову, мы сразу же взялись за ее реализацию. Перед нами открылись новые возможности, особенно с использованием 3D мапинга, стрит-мапинга и других новых девайсов, которые используем и покажем на нашем концерте" - рассказал Dizel из группы Green Grey.

Также группа приняла решение масштабировать идею, и уже этим летом отправиться в тур по Украине с таким уникальным шоу.

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Концерт, Онлайн, Green Grey.
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