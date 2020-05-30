LOOKINICH представил летний клип на новую песню (Видео)

Песню музыкант посвящает своим сложным и драматичным отношениям, которые закончились два года назад. Режиссером видео выступила Елена Шрамко. Съемки прошли в Анталии, Кемере прошлой осенью, а также в Киеве. "Было невероятно жарко и мы очень много перемещались на большие расстояния, потому что нужные нам локации находились далеко друг от друга. Весь этот процесс занял почти неделю, а потом за сутки до возвращения домой у нас на местном рынке украли одну из сумок, в которой была почти половина отснятого материала. Сначала я был в панике, но потом решил не сдаваться и доснять часть материала уже в родном Киеве", - расскзал певец.