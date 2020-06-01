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Понедельник, 01.06.2020

Посвящен девушке: вышел посмертный клип Juice WRLD (Видео)

В сети появился посмертный трек рэпера Juice WRLD (Джареда Хиггинса) под названием Tell Me U Luv Me, записанный совместно с певцом Trippie Redd. Также был опубликован черно-белый клип на песню. Сингл был представлен еще при жизни на одном из выступлений в прошлом году. Тогда на сцену вместе с рэпером поднялась его девушка, которой посвящены главные строчки трека. Эти кадры попали в клип. В ролике от известного клипмейкера Коула Беннета помимо самого Juice WRLD и его девушки Элли Лотти можно увидеть певца Trippie Redd.
112.ua
Фото: twitter
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Рэпер, Песня, Трек, Juice Wrld.
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