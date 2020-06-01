Посвящен девушке: вышел посмертный клип Juice WRLD (Видео)

В сети появился посмертный трек рэпера Juice WRLD (Джареда Хиггинса) под названием Tell Me U Luv Me, записанный совместно с певцом Trippie Redd. Также был опубликован черно-белый клип на песню. Сингл был представлен еще при жизни на одном из выступлений в прошлом году. Тогда на сцену вместе с рэпером поднялась его девушка, которой посвящены главные строчки трека. Эти кадры попали в клип. В ролике от известного клипмейкера Коула Беннета помимо самого Juice WRLD и его девушки Элли Лотти можно увидеть певца Trippie Redd.