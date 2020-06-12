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Голый мужчина и ничего лишнего: Злата Огневич анонсировала эротический клип (Видео)

Голый мужчина и ничего лишнего: Злата Огневич анонсировала эротический клип (Видео)
18:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
34-летняя украинская певица заинтриговала анонсом нового клипа, в котором предстанет с обнаженным мужчиной.

Несколькосекундный ролик Злата Огневич опубликовала на инстаграм-странице, чем взбудоражила сеть. В новом клипе артистка решила показать месть любимому, который ей изменял. По сюжету, Злата Огневич похитила бойфренда и сковала его в заброшенном здании. В видео мужчина обнажен, что придало эротичности кадрам.

Известно, что жаркий анонс касался премьеры клипа "Гола правда". Полное видео, по словам Златы Огневич, появится на днях на ее ютуб-канале.

"Если правда, только голая. Лето обещает быть жарким и богатым на премьеры от меня. Скоро клип", - отметила Злата Огневич.

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Песня "Гола правда" уже доступна в сети. Трек относится к трилогии Златы Огневич, в которую также вошли композиции "Ти обіцяв" и "Беги". Все эти песни артистки - о любви, поэтому они и символически объединились в трилогию.

"Я хотела, чтобы каждый почувствовал мотивацию и посыл, который я пыталась донести этой трилогией. Сначала было отчаяние и боль, потом творчество и трансформация, а в завершение легкость и простота. Именно так я обнажила перед вами свои эмоции и это моя "Гола правда", - пояснила Злата Огневич.

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Все по теме:

Клип, Анонс, Злата Огневич, Гола правда.

Автор:

Телеграф
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