Нетта Барзилай выпустила новый клип на трек "Cuckoo" (Видео)

Израильская певица Нетта Барзилай презентовала клип на англоязычный трек "Cuckoo". В ролике герои выполняют все рутинные действия механически. А сама исполнительница предстает элементом циферблата часов.