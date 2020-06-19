"Хіт цього літа": Катерина Бужинская презентовала летний хит (Видео)

Автором заводного трека стал Алексей Малахов, который уже не первый раз сотрудничает с певицей. Музыкальное видео было снято в трех странах - Доминиканской Республике, Болгарии и в родной Украине. Клип "Хіт цього літа" - вторая режиссерская работа Катерины Бужинской, ее дебютным клипом в качестве режиссера стало видео "Ти один на мільйон".