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Воскресенье, 28.06.2020

С символом ЛГБТ-сообщества: беременная Кэти Перри представила ремикс на песню "Daisies" (Видео)

Беременная американская певица Кэти Перри на своем YouTube-канале презентовала клип на ремикс песни Daisies. Ролик исполнительница посвятила своим поклонникам нетрадиционной сексуальной ориентации, которые традиционно летом устраивают большой гей-парад - гей-прайд. В условиях пандемии коронавируса Перри предложила тем, кто не может выйти на улицу, устроить вечеринку в домашних условиях. "Возьмите щетку для волос в качестве микрофона, швабру как партнера по танцу и присоединитесь ко мне в продолжение празднования прайда", - написала она в Instagram. В клипе певица в зеленом платье позирует среди ромашек, а также появляется с символом ЛГБТ-сообщества - радугой на голове и в платье цветов ее спектра.
gordonua.com
Фото: instagram
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ЛГБТ, Кэти Перри, Клип, Daisies.
15:38 Сегодня Телеграф
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