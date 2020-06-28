С символом ЛГБТ-сообщества: беременная Кэти Перри представила ремикс на песню "Daisies" (Видео)

Беременная американская певица Кэти Перри на своем YouTube-канале презентовала клип на ремикс песни Daisies. Ролик исполнительница посвятила своим поклонникам нетрадиционной сексуальной ориентации, которые традиционно летом устраивают большой гей-парад - гей-прайд. В условиях пандемии коронавируса Перри предложила тем, кто не может выйти на улицу, устроить вечеринку в домашних условиях. "Возьмите щетку для волос в качестве микрофона, швабру как партнера по танцу и присоединитесь ко мне в продолжение празднования прайда", - написала она в Instagram. В клипе певица в зеленом платье позирует среди ромашек, а также появляется с символом ЛГБТ-сообщества - радугой на голове и в платье цветов ее спектра.