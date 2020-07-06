"Обращение к таким понятиям, как любовь и время": группа Liloviy выпустила новый альбом

Украинская группа Liloviy представила новый мини-альбом "Тільки рай". Об этом сообщает группа на своей странице в Facebook.

Композиции альбома объединяет интимная лирика Юрия Издрика - украинского прозаика и поэта. Несмотря на то, что все песни разные по характеру, в каждой присутствует история любви.

Всего в трек-листе насчитывается шесть треков.

Солистка группы Алена Коверник рассказала, что всего на создание альбома ушло около четырех месяцев. Почти все песни были записаны во время карантина.

Также Алена добавила, что этот мини-альбом - это отображение наших ритуалов, начиная от песни "Тільки рай", которая символизирует создание персонального Эдема, до последней "Сонце за вікнами", которая является своеобразной мантрой, которой группа обращается к свету, к которому все стремятся.

"Надеемся, Вы полюбите наши новые песни так же, как и мы" - подытожила солистка группы.