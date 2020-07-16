Даша Астафьева появилась в новом клипе группы "Курган & Agregat" (Видео)

Украинская группа "Курган & Agregat" презентовала клип на песню "Талісман", записанную с певицей Дашей Астафьевой. Даша также появилась в ролике. "Желаем каждому из вас найти талисман, который будет вести вас по жизни к чему-то лучшему! И не важно, будь то брелок или кулон, или вообще человек - главное, чтоб помогало и не терялось", - пишут музыканты в описании работы.