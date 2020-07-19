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Экономически не выгодно: массовые концерты в США возобновятся с 2022 года

Экономически не выгодно: массовые концерты в США возобновятся с 2022 года
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф
У США не планируют организовывать массовых концертов или фестивалей по крайней мере до 2022 года. Об этом заявил соучредитель одного популярного музыкального фестиваля "Lollapalooza" Марк Гайгер.

Как передает Голос Америки, по словам Гейгера такие мероприятия во время пандемии коронавируса не будут экономически выгодными, пока COVID-19 будет оставаться угрозой для здоровья людей.

"Сейчас не существует страхования для организаторов от COVID-19", - заявил Гейгер.

Он также подчеркнул, что страховка концертов является одной из важнейших причин запоздалого восстановления концертов и фестивалей.

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"По моему мнению, это будет 2022 год. Так много времени уйдет на то, пока медленно закончится то, что я называю "экономика гермофобов", и на ей смену придет то, что я называю "экономика клаустрофобии", когда все захотят куда-то ходить, ужинать в ресторанах, посещать фестивали и различные шоу", - отметил соучредитель фестиваля "Lollapalooza".

Фестиваль "Lollapalooza" - ежегодный музыкальный фестиваль, проводимый в Чикаго (США), демонстрирующий альтернативные, хэви-метал, хип-хоп и панк-рок-группы, танцевальные и комедийные шоу, а также мастерство ремесленников. Кроме того, он предоставляет площадку для некоммерческих организаций и политизированных групп.

Как сообщалось ранее, в Украине перенесли фестиваль классической музыки LvivMozArt на 2021 год. Причина - пандемия коронавируса и карантинные ограничения.

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США, Концерты.

Автор:

Телеграф
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