Экономически не выгодно: массовые концерты в США возобновятся с 2022 года

Как передает Голос Америки, по словам Гейгера такие мероприятия во время пандемии коронавируса не будут экономически выгодными, пока COVID-19 будет оставаться угрозой для здоровья людей.
"Сейчас не существует страхования для организаторов от COVID-19", - заявил Гейгер.
Он также подчеркнул, что страховка концертов является одной из важнейших причин запоздалого восстановления концертов и фестивалей.
"По моему мнению, это будет 2022 год. Так много времени уйдет на то, пока медленно закончится то, что я называю "экономика гермофобов", и на ей смену придет то, что я называю "экономика клаустрофобии", когда все захотят куда-то ходить, ужинать в ресторанах, посещать фестивали и различные шоу", - отметил соучредитель фестиваля "Lollapalooza".
Фестиваль "Lollapalooza" - ежегодный музыкальный фестиваль, проводимый в Чикаго (США), демонстрирующий альтернативные, хэви-метал, хип-хоп и панк-рок-группы, танцевальные и комедийные шоу, а также мастерство ремесленников. Кроме того, он предоставляет площадку для некоммерческих организаций и политизированных групп.
Как сообщалось ранее, в Украине перенесли фестиваль классической музыки LvivMozArt на 2021 год. Причина - пандемия коронавируса и карантинные ограничения.