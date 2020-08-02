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Воскресенье, 02.08.2020

Atlas Weekend выпустил Aftermovie-2020 с Бумбокс, YUKO, Alyona Alyona (Видео)

Команда фестиваля Atlas Weekend выпустила Aftermovie фестиваля 2020 - Quarantine Edition. Семиминутное видео, в котором снялись Бумбокс, YUKO, Alyona Alyona и команда фестиваля, наполнено воспоминаниями о фестивалях прошлых лет и рефлексиями касаемо новых карантинных реалий. Напомним, фестиваль Atlas Weekend должен был проходить 7-12 июля 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли на следующий год.
112.ua
Фото: facebook
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Бумбокс, Atlas Weekend, Yuko, Alyona Alyona, Atlas Weekend 2020, Aftermovie, Quarantine Edition.
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