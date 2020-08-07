Скачать
Пятница, 07.08.2020

От моделей до инфлюэнсеров: Cardi B и Megan Thee Stallion выпустили совместный клип (Видео)

Действие клипа происходит в шикарном особняке, наполненном эротическими скульптурами, куда попадают обе девушки. В его комнатах они обнаруживают диких кошек и змей, а в какой-то момент в коридоре появляется Кайли Дженнер. Кроме того, в некоторых помещениях можно заметить танцующих певиц Нормани, Росалию, Руби Роуз и других знаменитых девушек. "Я хотела много разных женщин, не только женщин-рэперов… Вы увидите их всех в клипе – от моделей до инфлюэнсеров", – рассказала Cardi B в интервью Apple Music.
Фото: twitter.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Клип, Певица, Cardi B, Megan Thee Stallion.
22:02 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь