От моделей до инфлюэнсеров: Cardi B и Megan Thee Stallion выпустили совместный клип (Видео)

Действие клипа происходит в шикарном особняке, наполненном эротическими скульптурами, куда попадают обе девушки. В его комнатах они обнаруживают диких кошек и змей, а в какой-то момент в коридоре появляется Кайли Дженнер. Кроме того, в некоторых помещениях можно заметить танцующих певиц Нормани, Росалию, Руби Роуз и других знаменитых девушек. "Я хотела много разных женщин, не только женщин-рэперов… Вы увидите их всех в клипе – от моделей до инфлюэнсеров", – рассказала Cardi B в интервью Apple Music.