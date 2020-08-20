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Четверг, 20.08.2020

"Шуміла ліщина": Оксана Муха презентовала дебютный клип ко Дню Независимости (Видео)

Заслуженная артистка Украины Оксана Муха в среду, 19 августа, на официальном ютуб-канале представила первый клип. Ролик снимали в родном городе исполнительницы - Львове. Главной съемочной площадкой стал новый 22-этажный дом во Львове, который еще не сдан в эксплуатацию. Премьеру своего дебютного клипа певица неслучайно посвятила знаковому для Украины дню - Дню Независимости.
Фото: instagram
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Клип, Оксана Муха, Шуміла ліщина.
10:36 Сегодня Телеграф
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