"Шуміла ліщина": Оксана Муха презентовала дебютный клип ко Дню Независимости (Видео)

Заслуженная артистка Украины Оксана Муха в среду, 19 августа, на официальном ютуб-канале представила первый клип. Ролик снимали в родном городе исполнительницы - Львове. Главной съемочной площадкой стал новый 22-этажный дом во Львове, который еще не сдан в эксплуатацию. Премьеру своего дебютного клипа певица неслучайно посвятила знаковому для Украины дню - Дню Независимости.