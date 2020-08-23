Это то, что делает меня женщиной: Кэти Перри выпустила новый трек (Видео)

Новая лирическая песня войдет в будущий альбом певицы Smile, выход которого запланирован на 28 августа. Композицию певица посвятила женственности. В видео живого выступления, которое снял Тим Секигучи, беременная Перри представляет урезанную эмоциональную версию трека.