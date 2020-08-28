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Пятница, 28.08.2020

"Иллюзия, что купить можно все. Даже любовь": группа АГОНЬ выпустила новый хит (Видео)

Трек посвящен всем людям, кто хоть единожды испытывал чувство предательства в пользу финансового достатка. "В наше время глобального потребления создается иллюзия, что купить можно все. Даже любовь. Но кто на самом деле знает, что такое любовь. Мы придаем этому чувству различные выразительные формы. И самое кривое отражение любви - это секс. Ты покупаешь секс, утешая волнение своей души всего на несколько часов, не понимая, что обманываешь не только себя, но и весь мир. Ночь пройдет, она уйдет. Но с чем останешься ты? С пустым кошельком и пустым сердцем. Ещё чуть-чуть, и в твоей жизни останутся только ночные бабочки, серые мотыльки, а цветные махаоны будут собирать пыльцу с других цветков", - рассказывает группа.
112.ua
Фото: instagram
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