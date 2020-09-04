Hurts выпустили новый альбом Faith после трехлетней паузы: аудио

Британская группа Hurts презентовал новый альбом Faith, вышедший сегодня, 4 сентября.

Адам Андерсон и Тео Хатчкрафт выпустили свой пятый студийный альбом под названием "Faith", в который вошли 11 треков.

На новой пластинке можно услышать как новые песни, так и ранее выданные - Voices, Suffer, Redemption и Somebody.

По словам музыкантов, "Faith" был рожден в кризисе. Они чувствовали себя уставшими и вымотанными после тура и даже не были уверены, что выпустят еще один альбом.

Несмотря на сомнения и трудности, новый альбом Faith уже занял второе место в британском iTunes.

Напомним, 24 июня музыканты опубликовали в сети черно-белый клип на чувственную песню Suffer, а 16 июля Hurts выпустил музыкальное видео на новый песню "Redemption".