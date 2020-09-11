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Пятница, 11.09.2020

Все это время она ждала своего часа: Джамала и Pianoбой представили дуэтную песню (Видео)

Авторами музыки и слов выступили Джамала и Дмитрий Шуров. "Эндорфины для того, чтобы улыбаться, чтобы влюбляться и подарить слушателям немного легкости, которой нам всем так не хватает. Эту песню я написала три года назад, еще когда была беременна Эмиром-Рахманом. Но отложила в долгий ящик. И все это время она ждала своего часа", — рассказала Джамала. "Тот, кто не забывает, как влюбляться, еще имеет шанс на простое человеческое счастье. Каждая влюбленность — это смелая попытка впустить в себя что-то новое", — добавил Шуров.
nv.ua
Фото: instagram
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Музыка, Песня, Трек, Джамала, Pianoboy.
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