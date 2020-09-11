Дэвид Гетта совместно с певицей Sia представил новый трек Let's Love: аудио

Диджей Дэвид Гетта и австралийская певица Sia презентовали новую песню под названием Let's Love.

Французский диджей Дэвид Гетта и австралийская певица Sia (Сиа) презентовали еще один совместный трек Let's Love.

Аудио опубликовано на YouTube-канале Гетты.

Ранее музыканты вместе записали такие хиты, как Titanium, Flames, She Wolf, Bang My Head и др.

"В это время изоляции я был невероятно вдохновлен выпуском музыки, которая обладает воодушевляющей энергией. Я люблю продюсировать клубные треки, но в то же время, особенно сейчас, я чувствую, что хочу создавать "приятную" музыку. Let's Love - это послание любви, надежды и объединения людей", - отметил Гетта.

Как сообщалось ранее, певица Sia рассказала, каково воспитывать усыновленных подростков.