"Клип БОМБА!" Фаны в восторге от нового клипа Maruv на песню Sad Song (Видео)

Украинская певица Maruv выпустила еще один горячий и атмосферный клип - в этот раз на сингл Sad Song. Режиссером музыкального видео выступила Яна Чаплыгина. В клипе Maruv встречается со своим двойником.