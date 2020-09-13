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Воскресенье, 13.09.2020

"Клип БОМБА!" Фаны в восторге от нового клипа Maruv на песню Sad Song (Видео)

Украинская певица Maruv выпустила еще один горячий и атмосферный клип - в этот раз на сингл Sad Song. Режиссером музыкального видео выступила Яна Чаплыгина. В клипе Maruv встречается со своим двойником.
112.ua
Фото: instagram
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Клип, MARUV, Sad Song.
11:13 Сегодня Телеграф
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