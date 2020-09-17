Новое имя в украинской поп-музыке: Валерия Цемко(BUNTARKA) представила дебютный сингл (Видео)

Валерия Цемко(BUNTARKA) выпустила свой дебютный трек под названием "Ритми".

Валерия Цемко не новичок в шоу-бизнесе – девушка поет с пяти лет, но авторскую музыку решилась представить только сейчас. Девушка рассказала, что всю жизнь ей твердили, что сцена не для нее. Это и сыграло немалую роль в том, что девушка не решалась показать себя миру.

"Много лет я боялась даже решиться рассказать кому-нибудь о своей мечте, но сейчас, сделав первый шаг на встречу неизвестному, я чувствую себя очень счастливой", - рассказала Валерия.

Дебютная композиция юной певицы – это романтическая баллада о влюбленности - волшебной и сказочной.

В комментариях меломаны очень хвалят девушку и ее дебютную песню. "Это шикарно и круто мне понравилось", "Этот трек взорвет", "Красивая и современная песня, голос мелодичный. Молодец, успехов!!!!", "Круто", "Драйвовый трек" - пишут пользователи.