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Новое имя в украинской поп-музыке: Валерия Цемко(BUNTARKA) представила дебютный сингл (Видео)

Новое имя в украинской поп-музыке: Валерия Цемко(BUNTARKA) представила дебютный сингл (Видео)
Обновлено 10:08 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Валерия Цемко(BUNTARKA) выпустила свой дебютный трек под названием "Ритми".

Валерия Цемко не новичок в шоу-бизнесе – девушка поет с пяти лет, но авторскую музыку решилась представить только сейчас. Девушка рассказала, что всю жизнь ей твердили, что сцена не для нее. Это и сыграло немалую роль в том, что девушка не решалась показать себя миру.

"Много лет я боялась даже решиться рассказать кому-нибудь о своей мечте, но сейчас, сделав первый шаг на встречу неизвестному, я чувствую себя очень счастливой", - рассказала Валерия.

Дебютная композиция юной певицы – это романтическая баллада о влюбленности - волшебной и сказочной. 

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В комментариях меломаны очень хвалят девушку и ее дебютную песню. "Это шикарно и круто мне понравилось", "Этот трек взорвет", "Красивая и современная песня, голос мелодичный. Молодец, успехов!!!!", "Круто", "Драйвовый трек" - пишут пользователи.

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Музыка, Песня, Трек.

Автор:

Телеграф
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