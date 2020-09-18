Вместе с Chance The Rapper: Джастин Бибер выпустил новый клип (Видео)

Певец представил клип на душевный сингл о любви Holy, записанный с американским хип-хоп-исполнителем Chance The Rapper. В нем также снялись Райан Дестини и Уилмер Вальдеррама. Режиссером выступил Колин Тилли.