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Пятница, 18.09.2020

Вместе с Chance The Rapper: Джастин Бибер выпустил новый клип (Видео)

Певец представил клип на душевный сингл о любви Holy, записанный с американским хип-хоп-исполнителем Chance The Rapper. В нем также снялись Райан Дестини и Уилмер Вальдеррама. Режиссером выступил Колин Тилли.
Фото: twitter.com
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Музыка, Клип, Джастин Бибер.
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