Храбрость, любовь, свобода: MELOVIN представил клип на песню "Вітрила" (Видео)

8 октября на YouTube-канале украинского певца состоялась премьера клипа на песню "Вітрила", которая стала саундтреком к украинскому сериалу "Новенька".

Новый клип создан в стиле театрального перформанса об одной любви вне ретуши.

Артисты считает эту песню особенной, значит и клип должен был быть тоже особенным. Простота декораций, импровизированная сцена и актеры, которым не нужно играть - это то, как видит эту песню MELOVIN.

Для исполнителя важно было показать, что неважно какой у тебя типаж, внешность, национальность, возраст, у каждого человека разный внутренний и внешний мир, но все они могут испытывать любовь с одинаковой жаждой.

"Любовь может называться любовью только тогда, когда она без устаревшего ветра прошлого в головах немалого количества людей", - говорит артист.

Клип создан в черно-белых тонах без лишних декораций - все что находится на площадке это большой квадрат из которого выходят персонажи и на котором сидит певец, белая полупрозрачная ткань, свисающая с потолка, и люди. Все они разные - разный возраст, комплекция, внешность.

Отметим, что в клипе снялись исполнитель одной из главных ролей в сериале "Новенька", который пел голосом MELOVINа в сериале, Егор Козлов и телеведущая и актриса травести-дива Монро.

Поклонники с большой радость и трепетом приняли клип, засыпав комментарии восторженными отзывами - "Эта работа превзошла все мои самые лучшие ожидания!!!", "Чудесная работа, Мэл", "Мало что может меня вот так зацепить , спасибо что снова дал возможность почувствовать себя живой", "Мурашки не хотят успокаиваться...Пульс стихать", "Смотрю и смотрю, и хочу сказать еще - браво Мэл".