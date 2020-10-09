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Храбрость, любовь, свобода: MELOVIN представил клип на песню "Вітрила" (Видео)

Храбрость, любовь, свобода: MELOVIN представил клип на песню "Вітрила" (Видео)
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram
8 октября на YouTube-канале украинского певца состоялась премьера клипа на песню "Вітрила", которая стала саундтреком к украинскому сериалу "Новенька".

Новый клип создан в стиле театрального перформанса об одной любви вне ретуши. 

Артисты считает эту песню особенной, значит и клип должен был быть тоже особенным. Простота декораций, импровизированная сцена и актеры, которым не нужно играть - это то, как видит эту песню MELOVIN.

Для исполнителя важно было показать, что неважно какой у тебя типаж, внешность, национальность, возраст, у каждого человека разный внутренний и внешний мир, но все они могут испытывать любовь с одинаковой жаждой.

"Любовь может называться любовью только тогда, когда она без устаревшего ветра прошлого в головах немалого количества людей", - говорит артист.

 
 
 
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MELOVIN - Вітрила [Official Music Video] — THEATRICAL PERFORMANCE Всех с долгожданной Премьерой на очень особенную песню! «Вітрила». Моя идея клипа - это большой театральный перфоманс об одной любви вне ретуши! Простота декораций, импровизированная сцена и герои. Актеры, которым не нужно играть, ведь им разрешено жить в предложенных обстоятельствах. Разные типажи, с разным внутренним и внешним миром, но с одинаковой жаждой испытывать любовь! Любовь может называться любовью только тогда, когда она без устаревшего ветра прошлого в головах немалого количества людей. Думаю это стоит принять в 21 веке. Всем спасибо за уникальный вклад в одно большое и вечное понятие! Видео в шапке профиля! Смотри прямо сейчас! Не забудь оставить мысли, которые пришли после просмотра в комментариях YouTube !)  #melovin #вітрила #bravelovefreedom #хоробрістьлюбовсвобода

Публикация от MÉLOVIN  (@melovin_official)

Клип создан в черно-белых тонах без лишних декораций - все что находится на площадке это большой квадрат из которого выходят персонажи и на котором сидит певец, белая полупрозрачная ткань, свисающая с потолка, и люди. Все они разные - разный возраст, комплекция, внешность. 

Отметим, что в клипе снялись исполнитель одной из главных ролей в сериале "Новенька", который пел голосом MELOVINа в сериале, Егор Козлов и телеведущая и актриса травести-дива Монро.

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Поклонники с большой радость и трепетом приняли клип, засыпав комментарии восторженными отзывами - "Эта работа превзошла все мои самые лучшие ожидания!!!", "Чудесная работа, Мэл", "Мало что может меня вот так зацепить , спасибо что снова дал возможность почувствовать себя живой", "Мурашки не хотят успокаиваться...Пульс стихать", "Смотрю и смотрю, и хочу сказать еще - браво Мэл".

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Музыка, Клип, MELOVIN.

Автор:

Телеграф
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