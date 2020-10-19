Российская группа "На-На" собралась с концертом в Украину: артистам припомнили их "вояж" в Крым

Российская группа "На-На" выступит в Киеве после того, как артисты могли посетить Крым в 2019 году.

Группа "На-На" анонсировала свой концерт в Октябрьском дворце в Киеве, который должен состоятся 1 ноября после того, как российские артисты могли быть в оккупированном Крыму с концертом в Севастополе.

Прошлогодние афиши можно легко поискать на просторах интернета.

На сайте Concert.ua группа "На-На" так анонсировали свое выступление: "Устали от серых будней? Раскрасьте свой день яркими впечатлениями, посетив грандиозное шоу легендарной группы "НА-НА"! Давайте вместе споем все хиты, вспомним, как это было!"

Отметим, что "Телеграф" уже обратился по этому поводу к СБУ.