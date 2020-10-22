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Солистка группы KAZKA засветилась в фате в новом клипе

Солистка группы KAZKA засветилась в фате в новом клипе
Обновлено 16:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская группа на своем YouTube-канале презентовала видеоклип на композицию "Мало".

Новый клип группы переносит зрителя в банкетный зал на "типичную" свадьбу 90-тых. центральной героиней стала сама солистка группы - Саша Зарицкая, которая перевоплотилась в брошенную, обиженную женщину на свадьбе своего возлюбленного, который выбрал другую.

Сначала Саша сидит посреди банкетного стола, понимая, что она там чужая. А после она злостно разбивает свадебный торт, бьет посуду, срывает с себя фату и раздумывает о неудачной любви. 

Главная героиня пытается представить себя рядом с любимым человеком, но понимает, что ей этого мало. Все вокруг кажется таким надуманным и ложным, а она хотела бы выбрать для себя что-то другое - то, что не вмещается в привычные, устаревшие рамки. 

"Иногда стоит пережить боль утраты, чтобы осознать, что ты на самом деле достойна чего-то большего", - говорит солистка группы.

В комментариях фанаты восхваляют солистку в новом образе и пишут восторженные отзывы о клипе.

"Сашенька , твой голос -это что-то космическое !!!", "Ваши клипы всегда с глубоким посылом. Молодцы", "Очень сильно", "Клип просто супер", "Саша вы красавица", "Просто нереальный клип" - пишут фанаты.

Ранее, "Телеграф" рассказывал о новом клипе открытия украинского Нацотбора группы Tvorchi - Living My Life.

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Музыка, Клип, KAZKA.

Автор:

Телеграф
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