Незабываемое зрелище: Иванушки International вернутся в полном составе

Российская группа Иванушки International, которая известна своими популярными хитами "Тополиный пух" и "Снегири", празднует в 2020 году свое 25-летие. Отметить эту дату артисты собирались двумя большими концертами, но из-за пандемии выступление пришлось перенести на ноябрь следующего года.

Режиссер-постановщик коллектива Никита Садовников заявил, что концерт обещает стать уникальным в своем роде - в нем "примут участие" и двое умерших солистов группы - это Олег Яковлев и Игорь Сорин. Об этом сообщили в Telegram-канале Звездач.

"Один номер будет посвящен Олегу, другой — Игорю. Оба в разных отделениях. Мы их никак не смешиваем, у каждого будет своя стилистика. Мы не планируем делать душещипательную историю, но не упомянуть ушедших солистов мы не можем, потому что это история. Будет трогательно и душевно", - рассказал Садовников.

Детали о новой программе пока оставили в тайне, но известно, что без спецэффектов не обойдется.

Игорь Сорин умер 4 сентября 1998 года. 1 сентября мужчина упал с балкона шестого этажа, после чего из-за травм был прооперирован. Операция прошла успешно, но сердце Сорина не выдержало.

Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 году. Певец умер в одной из московских клиник, куда попал с диагнозом "двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени".

В 2018 году их музыкальный продюсер Игорь Матвиенко, отметил, что Яковлева погубила зависимость от алкоголя, а Сорина - зависимость от наркотиков.

Ранее "Телеграф" писал, что жена покойного солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева выложила в сети его последнюю песню.