Скачать
Четверг, 12.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Карантин выходного дня - это вызов, на который у бизнеса нет ответа, - ресторатор Дмитрий Борисов
Карантин выходного дня - это вызов, на который у бизнеса нет ответа, - ресторатор Дмитрий Борисов
Что известно о больнице «Феофания», где Зеленский лечится от коронавируса
Что известно о больнице «Феофания», где Зеленский лечится от коронавируса
"Эпицентр" прояснил, как собирается работать на выходных в карантин
"Эпицентр" прояснил, как собирается работать на выходных в карантин
Букмекеры вновь не дают шансов Украине: прогноз на игру Лиги наций с Германией
Букмекеры вновь не дают шансов Украине: прогноз на игру Лиги наций с Германией

Незабываемое зрелище: Иванушки International вернутся в полном составе

Незабываемое зрелище: Иванушки International вернутся в полном составе
Обновлено 17:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Российская группа Иванушки International, которая известна своими популярными хитами "Тополиный пух" и "Снегири", празднует в 2020 году свое 25-летие. Отметить эту дату артисты собирались двумя большими концертами, но из-за пандемии выступление пришлось перенести на ноябрь следующего года.

Режиссер-постановщик коллектива Никита Садовников заявил, что концерт обещает стать уникальным в своем роде - в нем "примут участие" и двое умерших солистов группы - это Олег Яковлев и Игорь Сорин. Об этом сообщили в Telegram-канале Звездач.

"Один номер будет посвящен Олегу, другой — Игорю. Оба в разных отделениях. Мы их никак не смешиваем, у каждого будет своя стилистика. Мы не планируем делать душещипательную историю, но не упомянуть ушедших солистов мы не можем, потому что это история. Будет трогательно и душевно", - рассказал Садовников.

Детали о новой программе пока оставили в тайне, но известно, что без спецэффектов не обойдется.

  • Игорь Сорин умер 4 сентября 1998 года. 1 сентября мужчина упал с балкона шестого этажа, после чего из-за травм был прооперирован. Операция прошла успешно, но сердце Сорина не выдержало.

  • Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 году. Певец умер в одной из московских клиник, куда попал с диагнозом "двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени".

В 2018 году их музыкальный продюсер Игорь Матвиенко, отметил, что Яковлева погубила зависимость от алкоголя, а Сорина - зависимость от наркотиков.

Ранее "Телеграф" писал, что жена покойного солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева выложила в сети его последнюю песню.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игорь Сорин, Иванушки International, Олег Яковлев, Никита Садовников.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ефремова "потеряли" по пути в колонию
02 Сборная Украины бита в Польше: видеообзор матча
03 «Людей не успевают отвозить в реанимацию, из палаты выжил только я»: украинец поразил рассказом о борьбе с COVID-19
04 Женщина родила дочь прямо на земле у закрытых дверей больницы в Черкассах (видео)
05 "Эпицентр" заявил о "72-часовой пятнице" во время карантина выходного дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появилось видео из «Феофании», где Зеленский и Ермак лечатся от коронавируса
Появилось видео из «Феофании», где Зеленский и Ермак лечатся от коронавируса
Можно снимать сцены апокалипсиса: в Киеве прорвало трубы с горячей водой, видео
Можно снимать сцены апокалипсиса: в Киеве прорвало трубы с горячей водой, видео
Во взятом Азербайджаном Шуши топчутся по флагам Карабаха (фото)
Во взятом Азербайджаном Шуши топчутся по флагам Карабаха (фото)
Несовершеннолетний на скутере устроил аварию в Киеве. Видео
Несовершеннолетний на скутере устроил аварию в Киеве. Видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь