Уникальный состав и известный немецкий пианист: в Харькове 7 апреля - концерт Фестивального оркестра KharkivMusicFest

7 апреля в Харьковской филармонии состоится концерт Фестивального оркестра KharkivMusicFest. В этом году благодаря усилиям организаторов фестиваля в Украине впервые выступит Тиль Гоффман - немецкий пианист, победитель престижных музыкальных конкурсов, который сыграет вместе с Фестивальным оркестром под руководством Заслуженного деятеля искусств Азербайджана, дирижера Фахраддина Керимова.

Изюминка Фестивального оркестра KharkivMusicFest - его уникальный состав, в который входят музыканты из лучших оркестров и камерных коллективов Украины, а также их коллеги из других стран. Они собираются на одной сцене раз в год только для выступления на фестивале, и каждый год состав коллектива меняется.

Впервые Фестивальный оркестр KharkivMusicFest собрался в 2018 году, став первым подобным проектом в Украине. Его выступления стали уже своеобразной визитной карточкой KharkivMusicFest.

В 2021 году в составе оркестра свое творчество гостям фестиваля подарят музыканты из Грузии, Эстонии, Италии, Германии, Польши, Словакии, Чехии, Азербайджана и Украины. Приглашенные артисты выступают в составе лучших оркестров своих стран, среди которых Чешский национальный оркестр, Грузинский филармонический оркестр, Национальный симфонический оркестр Словакии, Латвии, Эстонии.

Солистом нынешнего выступления Фестивального оркестра является немецкий пианист Тилль Хоффман. С 2017 года он дебютировал на таких фестивалях, как "Гейдельбергская весна" (Heidelberger Frühling), музыкальный фестиваль Шлезвиг-Гольштейна (Schleswig-Holstein Musikfestival) и "Музыкальное лето Оберстдорф" (Oberstdorfer Musiksommer). Он также выступал в сопровождении таких известных оркестров, как Мариинский оркестр Санкт-Петербурга, Немецкий камерный оркестр Бременской филармонии, Немецкие оркестры радио и телевидения Саарбрюкена, Кайзерслаутерна, Камерный оркестр Мендельсона в Лейпциге и Камерный оркестр Штутгарта.

Тилль Хоффманн родился в 1996 году во Фрайбурге (Германия). В шесть лет начал учиться игре на фортепиано. Первые конкурсные успехи пришли рано, например, он неоднократно становился лауреатом немецкого национального конкурса "Молодежь музицирует" ("Jugend Musiziert"), а в 2014 году завоевал там Первую премию. Также он является лауреатом Первой премии на конкурсе юных пианистов им. Баха в Кётене.

В программе концерта 7 апреля прозвучат произведения Бетховена: знаменитая Пятая Симфония и Фантазия для фортепиано, хора и оркестра (ор.80), а также "Карпатский концерт" легендарного Мирослава Скорика.

Концерт состоится под руководством Фахраддина Керимова - дирижера, заслуженного деятеля искусств Азербайджана. С 2001 года Фахраддин Керимов работал музыкальным руководителем и главным дирижером Измирский оперы (Турция). С 2007 года он является дирижером Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибекова. Кроме Турции и Азербайджана гастрольная география дирижера охватывает Германию, Нидерланды, Польшу, Беларусь, Румынию, Японию и другие страны.

"KharkivMusicFest - прекрасная возможность послушать игру всемирно известных музыкантов, билеты на чьи выступления в Вене и Милане стоят 200-300 евро. А на нашем фестивале это будет от 400 гривен. В этом его приятная особенность - он дает возможность всем, кто любит классическую музыку, слушать лучших исполнителей здесь, в Харькове", - рассказывает Мария Горбонос, исполнительный директор фестиваля.

Дата: 7 апреля,

Начало: в 19.00

Место: Харьковская филармония, ул. Рымарская, 21