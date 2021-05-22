"Евровидение-2021": где и когда смотреть финал песенного конкурса

В субботу вечером, 22 мая, состоится финал 65-ого юбилейного песенного конкурса "Евровидение-2021".

Бороться за первое место участники будут в Роттердаме, Нидерланды, после победы представителя страны Дункана Лоуренса с песней Arcade на конкурсе в 2019 году. Напомним, что в прошлом году конкурс не состоялся по причине пандемии коронавируса.

Всего в финале выступят представители из 26 стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия, Украина, Албания, Сербия, Болгария, Молдова, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия, а также представитель страны-хозяйки конкурса Нидерландов и представители "большой пятерки" - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры Евровидения, поэтому их представители проходят в финал автоматически).

Финал стартует в 22.00 по Киеву. Транслировать выступления исполнителей в прямом эфире в Украине будут два телеканала - "СТБ" и "UA:Перший". Также "Телеграф" будет вести текстовую трансляцию финала "Евровидения-2021".

Порядок выступлений участников на инфографике Eurovision Song Contest:

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Представители от Украины, электрофолк-группа Go_A с конкурсной песней "Шум" выступает под 19-м номером.

Напомним, что помимо многомиллионных просмотров выступления артистов в первом полуфинале конкурса в YouTube, коллектив песня "Шум" занимает пятое место в ТОП-50 трендов Spotify по всему миру.