Старожилы "Ляпис-98" и белорусы, разорвавшие ТикТок, "Intelligency": известны первые участники фестиваля "ZaxidFest-2021"

Коронавирус все еще продолжает немного "терроризировать" население, однако все уже понемногу начинает оживать. Все области Украины перешли в зеленую зону, поэтому организаторы крупных музыкальных фестивалей спешат порадовать фестивальщиков анонсами.
Один из самых популярных фестивалей Zaxidfest, как и многие другие, был отменен в 2020 году, и перенесен на 2021 год. И таки да - фестивалю быть. Zaxidfest-2021 пройдет с 27 по 29 августа в Родатичах неподалеку от Львова.
На странице мероприятия в Фейсбуке организаторы уже анонсировали участников фестиваля в этом году. На сцене появятся как старожилы фестиваля, так и "новички".
Итого, кто же появится на сцене Zaxidfest-2021:
Ранее, "Телеграф" писал, что