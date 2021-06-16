Старожилы "Ляпис-98" и белорусы, разорвавшие ТикТок, "Intelligency": известны первые участники фестиваля "ZaxidFest-2021"

Коронавирус все еще продолжает немного "терроризировать" население, однако все уже понемногу начинает оживать. Все области Украины перешли в зеленую зону, поэтому организаторы крупных музыкальных фестивалей спешат порадовать фестивальщиков анонсами.

Один из самых популярных фестивалей Zaxidfest, как и многие другие, был отменен в 2020 году, и перенесен на 2021 год. И таки да - фестивалю быть. Zaxidfest-2021 пройдет с 27 по 29 августа в Родатичах неподалеку от Львова.

На странице мероприятия в Фейсбуке организаторы уже анонсировали участников фестиваля в этом году. На сцене появятся как старожилы фестиваля, так и "новички".

Итого, кто же появится на сцене Zaxidfest-2021:

мистическая Viveenne mort

The Hardkiss

харьковские панки "Жадан и собаки"

тяжелая артиллерия с национальным колоритом "Тень Солнца"

Latexfauna

DakhaBrakha

"Один в каноэ"

единственные гуцул-металлисты - группа Karna

5'nizza

Morphine suffering и их единственное выступление этим летом.

старожилы фестиваля - "Ляпис 98"

группа Вйо

Курган&Agregat

группа для настоящих гетеросексуалов и других извращенцев - Хамерман Знищує Віруси

Авторы трека, который разорвал Тик Ток тренды, белорусы Intelligency

Романтические и мечтательные Фиолет

Одни из самых ярких представителей новой волны тяжелой музыки в Украине - Space Of Variations

легенды украинской сцены - Океан Ельзи

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