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За неделю до фестиваля "Файне місто" СБУ взялась проверять участников из России

За неделю до фестиваля "Файне місто" СБУ взялась проверять участников из России
12:50 Сегодня Телеграф Фото: facebook

С 28 июля по 1 августа в Тернополе пройдет один из самых больших и популярных музыкальных фестивалей в Украине - "Файне місто 2021". На фестиваль приглашены многие известные артисты, причем это как украинские исполнители, так и иностранные: польские, австрийские, немецкие и даже российские группы.

Именно последние и "заинтересовали" мэра Тернополя Сергея Надала, который отправил запрос в СБУ на проверку тех групп, которые приглашены на фестиваль: Louna, Anacondaz, "Порнофильмы" и Wildways. Отметим, что группа "Порнофильмы" ранее выступала на фестивале Atlas Weekend 2021 в Киеве. 

Поводом к написанию письма стало заявление местного "Правого сектора", которому "не понравилось", что на фестивале выступят группы из страны-оккупанта. Стоит добавить, что помимо письма к СБУ, тернопольский голова обратился и к организаторам "Файного". Надал призывал вообще отменить выступления российских музыкантов.

Отметим, что группе Anacondaz было запрещено три года въезжать в Украину после выступлений в оккупированном Крыму в 2017. Так как прошло уже 4 года с момента запрета,  организаторы "Файного" и решили пригласить группу выступить в Тернополе.

 Ранее, "Телеграф" писал, что стали известны первые участники музыкального фестиваля ZaxidFest-2021.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

СБУ, Фестиваль, Музыка, Порнофильмы, Лоуна, Anacondaz, Файне Місто, Wildways.
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