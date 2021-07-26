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"Назавжди ваша": Alyona Alyona презентовала новый мотивационный трек

"Назавжди ваша": Alyona Alyona презентовала новый мотивационный трек
13:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая месяц назад решилась на переезд к своему парню, порадовала своих фанатов новым позитивным треком под названием "Назавжди ваша".

Музыкальное видео на сингл был опубликован на официальном YouTube-канале звезды.

"Я писала этот трек, находясь очень далеко от Украины. Я искренне скучала по всем своим поклонникам и фанатам, которым ранее могла уделять больше времени вживую и в социальных сетях", - написала исполнительница под видео.

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Алена Савраненко (наст. имя певицы) поделилась, что именно эта тоска вдохновила ее написать трек, передать историю своего становления и дать всем людям понять, что она осталась такой же простой девушкой, которая имеет переживания, чувства, живет в социуме, наблюдает за ним и транслирует полученные впечатления в свои треки.

Alyona Alyona отметила, что ей просто хотелось выразить свое "спасибо" всем своим поклонникам именно словами "назавжди ваша, alyona alyona".

Напомним, что рэп-исполнительница записала совместный трек с российской группой "Каста". Недавно Савраненко пришлось объясняться перед фанатами, которым не понравилась коллаборация с артистами из РФ.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Песни, Alyona Alyona, Назавжди ваша.
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