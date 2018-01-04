Каждый владелец собак знает, как они не любят делать некоторые процедуры, например: купаться, ходить к ветеринару, стричься и т.д.

Каждый человек слышал поговорку: "Собака - лучший друг человека", и это абсолютная правда, так как никакой друг, а тем более кот или рыбка, никогда не будет вам так радоваться, причем абсолютно безвозмездно. Собака в принципе рада, что вы есть, и цент каждое ваше проявление доброты по отношению к ней. Но в отношениях собака-человек не всё так гладко. Каждый владелец собак знает, как они не любят делать некоторые процедуры, например: купаться, ходить к ветеринару, стричься и т.д. Но мы вынуждены заставлять их это делать всеми возможными способами. Предлагаем вам уморительную коллекцию смешных фотографий собак, которые навсегда потеряли доверие к своим хозяевам.