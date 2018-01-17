Эти люди не слышали о технике безопасности.
Подборка фотографий очень смелых, или очень глупых людей, которые понятия не имеют о том, что такое техника безопасности и для чего она вообще нужна.
Подборка фотографий очень смелых, или очень глупых людей, которые понятия не имеют о том, что такое техника безопасности и для чего она вообще нужна.
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