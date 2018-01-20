Нелепые фото со звездами, которые явно ошиблись с выбором визажиста для красной дорожки.

Нелепые фото со звездами, которые явно ошиблись с выбором визажиста для красной дорожки Знаменитости всегда на виду. Иногда это не идет им на пользу. Но зато дает нам, простым смертным, возможность понять — даже самые роскошные и идеальные дивы остаются обычными женщинами, которым совсем не чужды такие проблемы как недостаток времени, плохое освещение или же просто плохой визажист, что не умеет скрывать недостатки и подчеркивать достоинства внешности своих клиентов.