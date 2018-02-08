Photoshop - это удобный инструмент, идеально подходящий для аэрографии, а также для нивелирования недостатков или ошибок в изображениях.

Photoshop - это удобный инструмент, идеально подходящий для аэрографии, а также для нивелирования недостатков или ошибок в изображениях. Конечно, в чужих руках умелый фотошоп можно использовать в корыстных целях, обманывая людей ложными впечатлениями и создавая нездоровый образ тела. Однако люди, стоящие за этим Photoshop, не являются ни умелыми, ни корыстными. Они просто не умеют работать в Photoshop. Как эти ошибки прошли редактирование и вышли на публику, это настоящая тайна! Посмотрите, какие шедевры сделали эти умельцы!