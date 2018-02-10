Установка мирового рекорда это всегда экстремальная и немного сумасшедшая затея, однако, это не отбивает желания у многих людей получить свои 15 минут славы.

Установка мирового рекорда это всегда экстремальная и немного сумасшедшая затея, однако, это не отбивает желания у многих людей получить свои 15 минут славы. Но перед такими смельчаками возникает проблема, ведь самые популярные мировые рекорды побить довольно сложно, так как именно в них соперники преуспели больше всего. Тогда они идут на хитрость, пытаясь установить какой-нибудь абсолютно сумасшедший мировой рекорд, при этом сразу убивая двух зайцев: во-первых они пытаются войти в историю, и во-вторых они в любом случае получают хоть и кратковременную, но известность.