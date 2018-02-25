Глядя на фотографии с дикими животными, мы привыкли думать, что отличные кадры — это заслуга исключительно фотографов.

Глядя на фотографии с дикими животными, мы привыкли думать, что отличные кадры — это заслуга исключительно фотографов. Однако благодаря этой коллекции фотографий мы понимаем, что всё совсем не так. На самом деле это дикие животные проверяют оптику, подсказывают фотографу, как лучше снимать, подбирают наилучший ракурс, проверяют на себе фокусировку и даже могут поднести уже настроенный фотоаппарат…