В следующий раз нарушитель дважды подумает, прежде чем оставлять машину там, где ей не место.

Не всегда правоохранительные органы могут вовремя отреагировать на мелкие нарушения. В такие моменты им на помощь приходят герои из народа, которым не нужен костюм в обтяжку. Чтобы наказать хама, они используют немного радикальные, но точно приносящие результат методы борьбы с парковкой в неположенных местах. В следующий раз нарушитель дважды подумает, прежде чем оставлять машину там, где ей не место. С другой стороны, некоторые из этих "наказаний" выглядят чересчур жестоко. Плюс еще стоит разобраться - действительно ли машина припаркована с нарушением?