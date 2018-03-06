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О пользе и вреде лайфхаков: друзья открыли бутылку вина зажигалкой (Видео)

О пользе и вреде лайфхаков: друзья открыли бутылку вина зажигалкой (Видео)
02:13 Сегодня Телеграф
Medialeaks
Фото: Twitter

Теперь парни знают, как открывать бутылку точно не стоит, и даже подкрепляют это научными аргументами.

Американец и его друзья засняли на видео неудачную попытку открыть бутылку вина с помощью газа. Изначально они хотели последовать инструкции на YouTube и использовали зажигалку, но потом решили ускорить процесс и начали греть горлышко бутылки над плитой. Вино открылось, но не совсем так, как того хотела компания.

Житель американского штата Калифорния Лоуренс Гуо решил распить бутылку вина со своим другом в субботу вечером, но столкнулся с проблемой: штопора под рукой не оказалось.

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Парни не знали, что делать, и стали искать помощи на YouTube. Вы, наверное, и сами прекрасно об этом знаете, но лайфхаков о том, как открыть бутылку вина, там предостаточно. Например можно использовать для этого обычную туфлю.

Но для парней это было слишком скучно (или у них не было под рукой туфли), и они решили последовать другому способу и попробовали открыть бутылку зажигалкой.

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Вот как идеально всё выглядело в видеоинструкции: нужно было просто постепенно нагревать горлышко, и пробка должна была выйти сама.

Но, по словам Лоуренса, процесс занимал слишком много времени, и друзья не вытерпели, так как вино им хотелось открыть как можно скорее. Логически подумав, они решили, что секрет успеха — усилить огонь. Так бутылка оказалась над газовой плитой.

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Друзья нагревали горлышко на среднем огне, ожидая, что ещё чуть-чуть и они уже смогут разливать вино по бокалам. Но всё пошло не по плану.

С Лоуренсом и его приятелями всё в порядке, но они, видимо, не совсем в курсе, что не всем советам с YouTube стоит доверять. Боимся представить, как они восприняли новость о том, что капсулы для стирки можно есть. Бутылку друзья в итоге открыли, но вина в ней совсем не осталось.

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Теперь парни знают, как открывать бутылку точно не стоит, и даже подкрепляют это научными аргументами.

Своим подписчикам повторять такое экстремальное открытие Лоуренс точно не советует, поэтому и опубликовал видео в своём твиттере. Комментаторы ужаснулись произошедшему, но от себя добавили, что всё могло бы быть намного хуже, если бы в бутылке было не вино, а например, водка, которая могла бы спровоцировать пожар.

Однако фейл друзей не отменяет того, что открыть бутылку зажигалкой всё-таки можно, но делать это надо очень осторожно и именно с помощью зажигалки, а не плиты. Правда, понадобится вам для этого скорее газовая горелка, как на видео ниже. Её нужно держать на удалении от бутылки и двигать из стороны в сторону, следя за тем, чтобы стекло нагревалось, но не перегрелось.

Если лайфхаку открытия вина зажигалкой последовать ещё можно (но очень осторожно!), то есть на YouTube, да и вообще в интернете, вещи, которые повторять просто нельзя. И разогревание яйца в микроволновке — одна из них. Теперь даже учёные доказали, что ни прокол его иголкой, ни обматывание скотчем не уберегут вас от взрыва, который может оказаться очень и очень сильным.

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