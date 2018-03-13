Представляем вам подборку фотографий, после которых в вашей крови поднимется уровень мимимишности, гарантируем!

Когда в семье есть и ребенок, и собака, то чаще всего они становятся лучшими друзьями. Так дети с маленького возраста учатся проявлять заботу, доброту и уважение. А для собаки ребенок становится вечным приятелем, который тоже может играть в мяч несколько часов подряд (наконец-то!), который любит без причины и который никогда тебя не оставитю Представляем вам подборку фотографий, после которых в вашей крови поднимется уровень мимимишности, гарантируем!