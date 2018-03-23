Иллюстратор Тео Зиринис верит, что в тайне от нас повседневные вещи ведут свою жизнь, и она у них довольно забавная.

На протяжении нашей жизни нас окружают различные вещи. Одни из них мы любим, другие нам в чем-то помогают, а другие терпеть не можем, но они у нас лежат, потому что без них никак. Иллюстратор Тео Зиринис, известный в интернете просто как HandsOffMyDinosaur, верит, что в тайне от нас повседневные вещи ведут свою жизнь, и она у них довольно забавная. Ну по крайней мере именно такой он изображает ее в своих смешных и очаровательных иллюстрациях, которые он наполняет забавной игрой слов.