Снимки убойного мастерства парковки, от которого у вас обязательно поднимется настроение.

Снимки убойного мастерства парковки, от которого у вас обязательно поднимется настроение. В современном мире автомобилей становится все больше, а вот парковочных мест катастрофически не хватает. По этой причине многие ищут места куда пристроить свой автомобиль, но иногда это создает проблемы для пешеходов и других участников дорожного движения. В этой войне за место парковки каждый изгаляется, как может и придумывает различные способы пристроить машину. А для стороннего наблюдателя это все выгладить очень забавно.