Когда у вас дома живёт огромная собака, вы встаёте с постели тогда, когда захочет она.

Помните известное выражение о том, что маленькая собака до старости щенок? Так вот огромные псы не согласны с этим распространённым заблуждением, они считают, что несправедливо обделены и хотят равноправия со своими меленькими собратьями! Здоровенные собаки тоже хотят сидеть на коленях у своих хозяев и запрыгивать к ним на руки с разбега, при этом не думая о том, что масса их тела равна весу хозяина, ведь главное, что таким способом они хотят показать нам свою любовь! Когда у вас дома живёт огромная собака, вы встаёте с постели тогда, когда захочет она.