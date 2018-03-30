Отчаянный смельчак: водитель оказался в опасной ситуации (Видео)

Вот кому пришлось сложно во время выполнения служебных обязанностей, так это одному из китайских водителей автоцистерны. “Пилот” многотонной машины проявил необычайную смелость: развернул грузовик в опасной близости от края обрыва на горной дороге к югу от города Чунцин. Опасный маневр он совершил в несколько заходов. То, что задняя часть машины свисала над пропастью, его не остановило.