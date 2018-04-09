Смешные снимки неудач, герои которых навсегда хотели бы забыть эти события.

С каждым человеком случались досадные неудачи, а некоторые и вовсе никогда не видели улыбку госпожи удачи. Мы называем это по-разному: не с той ноги встал, звезды не на нужной стороне, а фортуна вообще обернулась и ушла в закат. Да, плохие дни есть у каждого. Когда кажется, что все идет против вас, не огорчайтесь — вы не одиноки в печали. Есть еще множество людей, которым повезло куда меньше вашего. Выход из такой ситуации только один — не расстраиваться и попробовать посмеяться над собой. Ниже вы увидите смешные снимки неудач, герои которых навсегда хотели бы забыть эти события.