Фотоподборка, в которой собраны снимки, наглядно демонстрирующие то, насколько сильно современное общество привязано к смартфонам и планшетам.

Современные люди практически не расстаются со своими любимыми гаджетами: телефонами, планшетами и так далее. Давно прошли те времена, когда телефон был просто устройством, облегчающим связь. Теперь смартфон — это целый культ. Куда ни плюнь, попадешь в рекламу новомодного гаджета, на улицах большинство прохожих разговаривают по телефонам, компании, сидящие на лавочках в парке, зачастую смотрят в экраны телефонов. Сегодня мы решили показать вам фотоподборку, в которой собраны снимки, наглядно демонстрирующие то, насколько сильно современное общество привязано к смартфонам и планшетам.