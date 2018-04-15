Яркие снимки от талантливого художника Джона Дрисдейла.

«Секрет свежести моих работ очень прост. Я фотографирую детей и животных, а они очень быстро теряют ко всему интерес, поэтому необходимо получить всё, что можно с молниеносной скоростью. У меня всегда было несколько камер, заряженных плёнкой и с настроенными объективами, чтобы, если одна закончится, я мог сразу переключиться на другую. Я не раз работал с помощниками, которые прекрасно умели обращаться как с животными, так и с детьми. А иной раз это происходило совсем иначе: всё складывалось быстро и бесконтрольно. В целом, велика доля везения» — признается Джон Дрисдейл (John Drysdale), фотограф из Уганды.