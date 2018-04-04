Если вас жутко раздражают идеальные до зубного скрежета фотографии в Instagram, мы вас понимаем.

Если вас жутко раздражают идеальные до зубного скрежета фотографии в Instagram, мы вас понимаем. Все потому, что эти отфильтрованные и спланированные кадры не имеют ничего общего с реальностью. Видимо, поэтому Саймон Хупер, счастливый отец четырех девочек, решил с помощью своего аккаунта в соцсети показывать всю правду о том, как на самом деле выглядит нелегкая, но приятная родительская доля. Результат? У Саймона уже 811 тысяч подписчиков, и это число продолжает расти. «Я хочу показать, как на самом деле выглядят семья и дети с точки зрения родителей. Потому что в соцсетях слишком много приукрашивания действительности, что касается воспитания детей. Так что я стремлюсь поделиться с другими, каково это — быть отцом на самом деле, причем не без юмора». Старшей дочери Саймона десять лет, другой — семь, а недавно у него и его жены родились близняшки.