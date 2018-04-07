Забавные снимки, которые покажут нам, как весело копы проводят свое время.

Забавные снимки, которые покажут нам, как весело копы проводят свое время. Исландские полицейские создали профиль на Instagram, в котором делятся фотографиями своих нескучных будней. Жизнерадостные копы едят мороженое и сладкую вату, кормят уток и катаются на велосипедах, и все это потому, что Рейкьявик считается одним из самых мирных и безопасных для жизни городов мира, а последнее убийство в этом городе было зафиксировано в 2013 году. Местная полиция даже не носит с собой оружия. Перечные баллончики и дубинки - вот чем вооружены офицеры по всему острову. В стране, в которой чуть более трехсот тысяч жителей, крайне редки случаи серьезных происшествий. Так что по всей Исландии в общей сложности работает около восьмисот полицейских.